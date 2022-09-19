شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: عودة المفرج عنهم سياسيا لأعمالهم دليل على فاعلية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وقال بركات في بيان له، إن هذه القرارات دليل على جدية الحوار الوطني وفاعليته في تنفيذ قرارات العفو الرئاسي وتمكين المفرج عنهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب توصيات ومخرجات اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وتسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي تسعى إلى تمكين المفرج عنهم بعفو رئاسي ودمجهم بالمجتمع، خاصة وأنهم لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو إرهاب، الأمر الذي يدعم الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقوق الإنسان.

ونوه المهندس مدحت بركات، بالدور المهم التي تقوم به لجنة العفو الرئاسية بداية من دراسة ملفات المفرج عنهم حتى صدور قرارات العفو الرئاسي عنهم، لافتا إلى أن الأمر لا يتوقف على قرارات الإفراج بل توجد متابعة لاحقة للمفرج عنهم تتضمن الحرص على ضمان حقوقهم المدنية ودمجهم بالمجتمع.