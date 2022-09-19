محافظ القاهرة: سداد مصروفات الطلاب غير القادرين وتوزيع 3000 حقيبة مدرسية الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي توزيع 3000 حقيبة مدرسية، ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بكافة أحياء ومناطق القاهرة، على الأسر الأولى بالرعاية، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتوسع في منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، خلال رئاسته أول مجلس تنفيذي بالعاصمة يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكداً دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أية فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس، حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار نشر ملصقات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، والانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد.

ووجه خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وقرب حلول المولد النبوي الشريف.

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