حريق مروع يلتهم 3 منازل في أسوان.. والحماية المدنية تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق مروع نشب في منزل وامتد لمنزلين مجاورين بمنطقة السد العالي بمدينة أسوان.

وكان اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل بمنطقة السد العالي وامتدت النيران إلى منزلين مجاورين.

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على النار ومنع امتداده لباقي المنازل، وأسفر الحادث عن احتراق جميع محتويات المنزل الأول وأجزاء من المنزلين المجاورين، كما أصيب 6 أفراد من سكان المنازل الثلاثة باختناق بسبب الدخان وجرى نقلهم الى مستشفى أسوان الجامعي.

جرى تحرير المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.