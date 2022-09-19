بـ1.6 مليار جنيه.. أهالي إسنا ينتظرون مشروع الصرف الصحي في الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن تخصيص مبلغ يتجاوز المليار و650 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمركز إسنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها في مركزي إسنا وأرمنت بالأقصر لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة.

وتفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ لخدمة قري شرق إسنا بتكلفة إجمالية لتنفيذ مشروع الصرف بقري الشرق تتجاوز 750 مليون جنيه، واستمع المحافظ لشرح من المهندس حسام الأنصاري مدير أعمال مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز إسنا.

أكد الأنصاري أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 ألف متر مكعب في اليوم وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع " بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 85%، وأشار إلي أن المحطة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا هي: الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي بالإضافة إلي قرية الدير أكبر قرى إسنا.

ولفت إلي أن المحطة بدأ العمل بها في أغسطس الماضي 2021 ومن المقرر إنهاؤها خلال 18 شهر، ويتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى يجري العمل بها وتشمل أعمال إنشاء المدخل والمصافي وأحواض التهوية وأحواض التجفيف على خط سيب بطول 9 كيلو إلى مصرف زرنيخ، وجرى توريد مواسير خط السيب ويجري العمل بها، كما يشمل العمل مد الشبكات التي تم الانتهاء منها بنسبة 80% إلى 95% في القرى، كما جرى تسليم الشبكات لشركة المياه وعمل الوصلات المنزلية لخدمة المواطنين تمهيدا لدخول الغاز فور إنهاء أعمال الوصلات.

واطلع المحافظ على نسب العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى جنوب غرب إسنا والتي تشمل قرى وابورات المطاعنة والنجوع بحري والنجوع قبلي وتوماس واحد وتوماس 2 وتوماس الوسطي والقرايا والنمسا والمساوية والعضايمة وجزيرة راجح الدقيرة والسريب وكومير وترعة ناصر حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لهذه القرى بتكلفة تتجاوز 900 مليون جنيه لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة من سكان هذه القري.

قالت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بهذه القري تتراوح من 50 إلى 90% حيث يتم إنشاء 15 محطة رفع في قرى الترعة وكومير وجزيرة راجح والدقيرة والسريب والعضايمة والقرايا وتوماس 1 وتوماس 2 وتوماس الوسطي والنجوع قبلي والنجوع بحري ووابورات المطاعنة بالإضافة إلى محطات رفع في النمسا موضحة أن نسب إنجاز العمل بمحطات الرفع يتراوح من 60% إلى 80%.

وأشارت إلي أنه تم تنفيذ أعمال شبكات بأطوال 200 كيلومتر من إجمالي أطوال تقارب لـ300 كيلو متر بنسبة إنجاز 70% أما خطوط الطرد فبلغت نسب تنفيذها من 50% إلى 75% بأطوال تتجاوز 150 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 مليمتر إلى 710 مليمتر، ويجري العمل بها للربط بين المحطات والقرى للوصول إلى محطة معالجة إسنا القائمة غرب الطريق الصحراوي بإسنا. لافتة إلى أن أنه من المتوقع انتهاء العمل بالمشروع بالكامل في 30 ديسمبر 2022.

كما تفقد المحافظ محطة الكلابية الرئيسية واستمع لشرح من رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر عن المحطة التي بدأ العمل بها في يونيو 2021 ومن المتوقع انتهاؤها نهاية نوفمبر المقبل لخدمة حوالي 15 ألف نسمة من سكان قرية الكلابية بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه .

وقالت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر إنه تم إنجاز أعمال شبكات الانحدار للمحطة بأطوال 14 كيلومتر بنسبة 95% وتم إنجاز العمل بخطوط الطرد بطول 3.5 كيلومتر بنسبة 90% وجاري استكمال أعمال الغرف، مشيرة إلى ان نسبة التنفيذ الاجمالية للمحطة بلغت 85%.

رافق المحافظ فى جولته اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة،والمقدم ثروت خلف الله الضابط بإدارة مرور الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.