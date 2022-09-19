شكرى ونظيره الهندي يبحثان في نيويورك تبادل الخبرات في المجالات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار عن تقديرهما للنشاط الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة للتجارة في يوليو 2022 وزيادة حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري مع نظيره الهندي وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد مدير إدارة الدبلوماسية العامة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات التنموية.

ورحب الوزير شكري باهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، لاسيما خلال الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين في عام 2023 ، والتي تتطلع مصر لأن تسهم في استعادة النشاط الاقتصادي العالمي وضمان احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية الحالية.