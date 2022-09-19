غضب في إسرائيل وأمريكا بعد تصريحات الرئيس الإيراني حول الهولوكوست

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أثارت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة بشأن المحرقة النازية (الهولوكوست) غضبا في إسرائيل وحول العالم.

وخلال مقابلة مع قناة سي بي إس، سئل رئيسي عما إذا كان يعتقد أن الهولوكوست قد حدثت بالفعل.

ورد رئيسي بحسب نص نشره المكتب الرئاسي الإيراني: "انظر. يجب التحقيق في الأحداث التاريخية من قبل الباحثين والمؤرخين. هناك بعض العلامات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فعليهم السماح بالتحقيق والبحث".

وأضاف رئيسي: "بغض النظر عما يقوله المؤرخون حول هذه القضية، لا يمكن إنكار التاريخ في هذا الشأن".

وأثارت تصريحاته موجة من الانتقادات في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع صور لضحايا الهولوكوست، "بعض العلامات!!".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي زار معسكر الموت أوشفيتز اليوم الاثنين، وفقا لمصادر في الجيش: "ليس عليك أن تكون مؤرخا أو عالما لفهم أهوال المحرقة. عليك أن تكون إنسانا".

كما انتقدت الولايات المتحدة تلك التصريحات ، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن جيك سوليفان في تغريدة له على "تويتر"، " هذا التصريح من الرئيس الإيراني شائن ويجب إدانته عالميا" .

ووصفت مفوضة معاداة السامية الأمريكية والباحثة في الهولوكوست ديبورا ليبستادت بيان رئيسي بأنه "شكل من أشكال إنكار الهولوكوست وشكل من أشكال معاداة السامية".