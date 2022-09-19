انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي: السوداني سيطرح برنامجه الحكومي في مجلس النواب غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "جميع الأطراف السياسية ليس لديها اعتراض على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء وليس هناك اعتراض واضح الا من قبل التيار الصدري".وأضاف ان "الاطار التنسيقي اتفق على شخصية تتمتع بمقبولية كبيرة لدى الطبقة السياسية والشارع وليس هناك سلبيات في سيرة السوداني ولديه خبرة ميدانية في إدارة الدولة".

وأوضح الموسوي ان "السوداني ليس قريب من المالكي او أي طرف اخر ولا يمتلك جنسية مزدوجة وتنطبق عليه شروط الصدر "لا شرقية ولا غربية"، مبينا ان اعتراض الصدريين ليس على المرشح بنفسه وانما بسبب اصرارهم على بقاء الكاظمي"، مؤكدا ان "جلسة البرلمان ستعقد والحكومة المقبلة ستمرر".



ولفت الموسوي ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اصبح فعل ماضي ولن نقبل التجديد له لولاية ثانية لان حكومته كانت سبب كل المشاكل التي شهدتها العملية السياسية".

وأكد ان "هناك جلسة في مجلس النواب غدا سيحضرها نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين لطرح البرنامج الحكومي للمرشح محمد شياع السوداني"، موضحا انه "سيحضر الاجتماع اكثر من مائة نائب لمعرفة البرنامج الحكومي والاطلاع عليه"، موجها "دعوة للكتل السياسية للاستماع الى برنامج السوداني الحكومي".

