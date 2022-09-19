المملكة تترأس 5 اجتماعات وتشارك في القمة العالمية

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وغادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس إلى نيويورك، على رأس وفد المملكة، الذي يضم في عضويته سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل.وتتناول مشاركة المملكة هذا العام، مناقشة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافة إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.
وسيشارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية +4 (مصر، الأردن، العراق، واليمن).
ويرأس وزير الخارجية الجانب الخليجي في عدد من الاجتماعات الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من الصين، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية، فرنسا، والاتحاد الأوروبي، إضافة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وسيحضر الحدث رفيع المستوى عن أزمة الروهينجا الذي تنظمه بنجلاديش بحضور رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، كما والقمة العالمية للأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري لفريق أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، والاجتماع الوزاري لخطة العمل العالمية كوفيد 19، واجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية المختصة بالغذاء والطاقة والتمويل.
لماذا تشارك المملكة في الدورة 77؟
- التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطرف.
- تعزيز الحضور الفاعل في المشهد الدولي.
- تأكيد المواقف الثابتة تجاه التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم.
- بحث القضايا الدولية والإقليمية ومنها قضية فلسطين، والحرب في أوكرانيا.
- دعم كل ما يؤدي إلى إرساء الأمن والسلم الدوليين.
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