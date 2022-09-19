السودان ينفي فصل 718 مهندسا بالسدود

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وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، «إن هذا الكلام عار عن الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية»، مشيرة إلى أن العاملين في الخزانات دخلوا خلال الفترة الماضية في ثلاثة إضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو الماضي واستمر لأكثر من 45 يوما.وأوضحت أن الذين تم فصلهم 48 من المضربين في خزان موري، بينهم خمسة مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين، وجلهم رفضوا التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة.
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