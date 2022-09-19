شكرا لقرائتكم خبر السودان ينفي فصل 718 مهندسا بالسدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت وزارة الري والموارد المائية السودانية أمس ما تردد عن فصل 718 مهندسا من موظفي السدود والخزانات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، «إن هذا الكلام عار عن الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية»، مشيرة إلى أن العاملين في الخزانات دخلوا خلال الفترة الماضية في ثلاثة إضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو الماضي واستمر لأكثر من 45 يوما.

وأوضحت أن الذين تم فصلهم 48 من المضربين في خزان موري، بينهم خمسة مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين، وجلهم رفضوا التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة.