العبادي يدعو إلى تسوية وانتخابات عراقية مبكرة

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وقال ائتلاف النصر، في بيان «إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي أمس القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد.وقال ائتلاف النصر، في بيان «إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني».

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