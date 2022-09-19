لبنان: لن نكون مصدرا لضرب أمن الكويت

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وقال خلال اتصال هاتفي تلقاه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، «إن الأجهزة الأمنية ستكون كما هي دائما بالمرصاد منعا لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه».وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل، مشيرا إلى «ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى إلى المجتمعات العربية كافة» ومشددا على العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي».
وحسب بيان لوزارة الداخلية اللبنانية أمس، جرى خلال الاتصال البحث في ضبط محاولات تهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاجون إلى السودان كوجهة أولى ومنها إلى الكويت داخل شحنة من العنب.
يذكر أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية أثمر قبل يومين عن ضبط كمية تفوق المليون حبة من الكبتاجون، في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وكانت وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت.
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