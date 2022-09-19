مساومات حوثية وراء إفشال تبادل الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بإفشال جهود تبادل الأسرى.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي «إن تعنت الحوثيين في محادثات عمان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب، بما يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية».

وأوضح أن «الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية»، مشيرا إلى أنهم عرضوا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم «يجدوا منهم الجدية والعزيمة الصادقة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التحالف يبذل مساعي حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.

وأكد رئيس لجنة الأسرى لدى الحكومة اليمنية هادي هيج، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن ملف الأسرى إنساني ومن غير اللائق التلاعب به والمساومة بالملفات الأخرى على حسابه».

وأضاف «الحوثي يرفض أفراده وينتقي منهم الخاصين بفئة معينة»، مؤكدا استعداد الحكومة لتبادل كل الأسرى مقابل الكل للخروج من الانتقائية على أن تكون الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، راعية لتنفيذ الاتفاق.

وفي 21 مارس الماضي، تم الإعلان عن التوافق على صفقة للإفراج عن 2223 أسيرا، على أن يتم الإفراج عن 1400 أسير من مقاتلي الحوثيين، مقابل 823 أسيرا من القوات الحكومية.

على صعيد آخر، لوحت ميليشيات الحوثي باستعدادها لخوض عمليات عسكرية جديدة وخرق الهدنة، بعدما استعرضت أمس، عددا من الطائرات في صنعاء وذمار، بعد أيام من قيامها بعروض عسكرية في عمران والحديدة والعاصمة المختطفة.

وكانت ما يسمى بوزارة النقل وهيئة الطيران المدني التابعتين لميليشيات الحوثي، أعلنت إدراج تأهيل وتشغيل مطار تعز ضمن خطة لهما، في إطار ما تسميه الخطة المعتمدة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.

وتواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة والتحشيد العسكري في جميع الجبهات، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 377 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الـ5 الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، حيث نتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى استقدام تعزيزات واستحداث خنادق وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

خروقات الحوثي في 5 أيام:

121 في محور حيس جنوب الحديدة.

66 في محور البرح غرب تعز.

55 في جبهات القتال بمأرب.

51 في محور تعز.

51 غرب محافظة حجة.

18 شرق مدينة الحزم بالجوف.

10 في محافظة صعدة.

5 في محور الضالع.

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