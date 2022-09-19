شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يلتقى وزير التربية والتعليم .. وحجازي يشيد بـ"التجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم في مقر الوزارة؛ للتعرف على خطته للعام الدراسي الجديد، وتصوراته حول تطوير العملية التعليمية.

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور رضا حجازي بنشاط التنسيقية واهتمامها الكبير بملف التعليم الأساسي باعتباره القضية الأولى التي تهم الأسرة المصرية.

وطمأن "حجازي" وفد التنسيقية على استعاد الوزارة الكامل للعام الدراسي الجديد، والخطوات المتخذة لتطوير مراحل التعليم المختلفة، وما تستهدفه الوزارة من إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية وتعلم مهارات الإبداع والابتكار والعمل على اكتشاف المواهب.

وأكد الوزير، أن الوزارة أعدت برنامجا قويا لتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج الهادفة والإسراع في إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، وإتاحة قنوات "مدرستنا" والمنصات التعليمية داخل المدراس بشكل مختلف.

ضم وفد التنسيقية النائب عمرو يونس أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية بغرفتي النواب والشيوخ والنائب عمرو درويش والنائبة رشا فايز كليب، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك من نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ كل من النائب أحمد القناوي، النائب أحمد فوزي، والنائب محمود تركي، ومن أعضاء التنسيقية والمهندس طاهر أبو زيد وأحمد البشبيشي ومحمود رمزي.