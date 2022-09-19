الشرطة الإيرانية تصف وفاة مهسا أميني بأنّها «حادث مؤسف»

وفاة مهسا أميني يتصدّر الصحف الإيرانية (أ ف ب).

ذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن الشرطة الإيرانية وصفت اليوم الإثنين وفاة مهسا أميني بأنها «حادث مؤسف» لا تريد أن يتكرر.

وتوفيت أميني (22 عاماً) بعدما دخلت في غيبوبة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد بسبب طريقة معاملة قوات الأمن للنساء.

وقال قائد شرطة طهران الكبرى حسين رحيمي «وجهت اتهامات وضيعة للشرطة الإيرانية. سننتظر حتى يوم صدور الحكم لكن لا يمكننا التوقف عن أداء العمل الأمني».