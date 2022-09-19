انت الان تتابع خبر ترامب يهاجم الـ"أف بي آي" بسبب اقتحام منزله: لم يخلعوا أحذيتهم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "وصلت إلى فلوريدا الليلة الماضية، وأُتيحت لنا فرصة طويلة ومفصّلة للتحقق من مسرح جريمة حكومية أخرى، هي مداهمة أف بي آي منزلي في مار إيه لاغو واقتحامه".وتابع: "أظن أنّهم لا يعتقدون أنّ هناك تعديلاً رابعاً بعد الآن، وبالنسبة إليهم لم يعد موجوداً"، مشيراً إلى أنّ منزله "لن يعود كما كان"، بعد تفتيشه من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكتب في منشوره: "لقد تمّ نهب المنزل، وأصبح في حالة مختلفة تماماً عن الطريقة التي تركته بها، بل ولم يخلع العملاء أحذيتهم في غرفة نومي، كم هذا جميل!".

وفي 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.

