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مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة لطلاب المرحلة الابتدائية (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفلت مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر اليوم الاثنين بتخريج دفعة جديدة من طُلابها في المرحلة الابتدائية.

حيث نظّمت المدرسة اليوم، حفل التخرج بحضور مديرة المدرسة أستاذة سعاد خليفة، ووكيلة المدرسة أستاذة مني الفقي ووكيل الأنشطه المدرسية أستاذ محمد رمضان وعدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وكشفت المدرسة خلال الاحتفال، عن اتباعها أحدث نُظم التعليم، وتطوير أنظمتها الدراسية كل عام، لتتواكب مع التطوير بكافة أشكاله، بالإضافة إلى المجال التقني والفني، وأيضًا النشاطات الثقافية والرياضية المختلفة، والتي تهدف لتوسيع مدارك الأطفال، وإكسابهم مهارات مختلفة.

وتهدف مدرسة الأورمان الخاصه لغات إلى تطبيق نظام تعليمي، يُحقق بناء القدرات المهارية والإبداعية لدى الطُلاب.

وتحرص مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر على توفير نظام تعليم للطلاب في المراحل المختلفة، يتواكب مع استراتيجية الدولة التي يتبناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدعم تطور التعليم في مصر، والتي رفعت شعار «التعليم أولًا».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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