شكرا لقرائتكم خبر تصريحات بايدن تثير غضب الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردت الحكومة الصينية بغضب على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم تايوان في حالة تعرضها لهجوم من جانب الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج للصحافة في بكين أمس، إن التصريحات هي «انتهاك خطير» لـ «مبدأ الصين الواحدة»، والوعود التي وعدت الولايات المتحدة بكين بها، مضيفة أن الجانب الأمريكي يرسل «إشارة خاطئة تماما» لقوى الاستقلال في تايوان، وأن «الصين تعارض ذلك بشدة».

وكان بايدن طمأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، بتقديم الدعم العسكري الذي يشمل وجود قوات أمريكية، في حال وقوع هجوم، وذلك خلال إجراء مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس الأول.