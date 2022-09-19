شكرا لقرائتكم خبر محكمة تسقط اتهامات الإرهاب عن عمران خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمرت محكمة باكستانية بإسقاط تهم الإرهاب التي وجهتها الشرطة لرئيس الوزراء السابق عمران خان بناء على مزاعم بتهديد قاضية ومسؤولين رفيعي المستوى بالشرطة.

وقال علي ظفر محامي خان لوكالة بلومبيرج للأنباء عبر الهاتف إن لجنة من قاضيين بالمحكمة العليا في إسلام أباد برئاسة كبير القضاة أثر مينالله أصدرت الحكم بينما قبلت استئناف خان بسحب اتهامات الإرهاب، وأكد المحامي أن رئيس الوزراء السابق سوف يحاكم بموجب القانون العادي في البلاد في القضية نفسها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا فى اتهام خان رسميا بازدراء المحكمة في 22 سبتمبر الحالي.