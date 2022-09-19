اخبار العالم

مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة لطلاب المرحلة الابتدائية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

احتفلت مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر اليوم الاثنين بتخريج دفعة جديدة من طُلابها في المرحلة الابتدائية.

حيث نظّمت المدرسة اليوم، حفل التخرج بحضور مديرة المدرسة أستاذة سعاد خليفة، ووكيلة المدرسة أستاذة مني الفقي ووكيل الأنشطه المدرسية أستاذ محمد رمضان وعدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وكشفت المدرسة خلال الاحتفال، عن اتباعها أحدث نُظم التعليم، وتطوير أنظمتها الدراسية كل عام، لتتواكب مع التطوير بكافة أشكاله، بالإضافة إلى المجال التقني والفني، وأيضًا النشاطات الثقافية والرياضية المختلفة، والتي تهدف لتوسيع مدارك الأطفال، وإكسابهم مهارات مختلفة.

وتهدف مدرسة الأورمان الخاصه لغات إلى تطبيق نظام تعليمي، يُحقق بناء القدرات المهارية والإبداعية لدى الطُلاب.

وتحرص مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر على توفير نظام تعليم للطلاب في المراحل المختلفة، يتواكب مع استراتيجية الدولة التي يتبناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدعم تطور التعليم في مصر، والتي رفعت شعار «التعليم أولًا».

e2652bb1-11aa-4c81-9717-d3caf407c9b6_202
 

 

2f83707d-04a5-4233-8114-01536845df95_202
 

 

9f6e2ba5-4b1e-4ddc-8511-27be79f56d2b_202
 

 

9fa87591-5921-43a9-8dc9-6d767819cca1_202
 

 

659b0011-6b27-4439-b9de-38a8ad9067ae_202
 

 

0c395317-ae69-4daf-8c39-354b83654a77_202
 

 

a518b0bb-6679-43fa-ad28-5626e96cef19_202
 

 

828eac69-1267-4164-8b49-e470f0e2c8f8_202
 

 

4edf0d91-ae7e-43ec-b4ab-262d6245f292_202
 

 

37d52a2e-79b7-4126-be65-820a751fc9cc_202
 

 

9aa83db6-1d21-4b26-ab2a-de1cb5d08302_202
 
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا