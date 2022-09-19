شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إرادة جيل: عودة المُفرج عنهم لعملهم خطوة لإعادة الدمج فى الحياة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن دمج المُفرج عنهم بموجب لجنة العفو الرئاسي، وعودتهم إلى عملهم تعد إعادة للدمج في الحياة الطبيعية وخطوة مهم جدا وممتازة لصالح المواطن الذي يخرج من السجن ويجد نفسه عائدا لعمله يعيش حياة طبيعية.

وأوضح النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الاعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن هذه الخطوة تجعل المواطن الذي خرج من السجن يشعر بأن المجتمع يقبله، مطالبا الطرف الذي خرج من السجن بالتعلم من التجربة الماضية.

وتابع تيسير مطر،"لازم المواطن اللي خرج من السجن يتعلم من اللي فات ويعرف أن دي بلده ويبعد عن الحاجات اللي تخليه يعود لنفس المكان وعايزينه يكون نموذج مشرف لصالح البلد"، مشددا على دور التوعية والإعلام في هذا الملف.