بسبب ركنة سيارة.. القبض على 3 متهمين في مُشاجرة عنيفة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 متهمين في واقعة فيديو مُشاجرة عنيفة بين سيدة ورجل وابنه؛ بسبب خلاف على ركنة سيارة بمنطقة البساتين.

وتم تداول فيديو للواقعة، يظهر فيه مُسن وابنه يُحيطهما مجموعة أشخاص، فيطلب الرجل من ابنه رفع سيارة السيدة المذكورة سابقًا بأيديهم لإبعادها عن المكان ولكن فشلوا.

وحاول الأب ثقب الإطار الأمامي لسيارة السيدة وعندها قامت الفتاة صاحبة السيارة بمحاولة منعه فقام الأبن بالتعدي عليها بالضرب.

ونشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي بين الطرفين وتم إبلاغ الشرطة وانتقلت على الفور.

ومن جانبها دلت التحريات أن الفتاة اعتادت ركن السيارة في هذا المكان بسبب دخولها الجيم لممارسة تمارين رياضية، ولكن أحد سكان العقار طلب منها عدم ركن السيارة وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على الطرفين وجاري تحرير المحضر اللازم.