وفدان من فتح وحماس يصلان الجزائر لبحث ملف المصالحة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، عن توجه وفد من قيادتها إلى الجزائر التي تسعى للقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت فتح في بيان صحفي إن وفدها توجه إلى الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية "في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

ويترأس وفد فتح بحسب البيان نائب رئيس الحركة محمود العالول، ويضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح.

وأوضح البيان أن الوفد سيلتقي مع القيادة الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام الحالي للتحضير للقاء بمشاركة الفصائل الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها وصل مساء أمس الأحد، إلى الجزائر بهدف "استئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز العلاقة بين الجانبين واستعراض تطورات القضية الفلسطينية على مختلف المستويات".

ويرأس وفد حماس رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة خليل الحية إلى جانب عضوي المكتب السياسي، ماهر صلاح وحسام بدران.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات أغلبها بجهود مصرية في وضع حد للانقسام.