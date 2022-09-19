العاهل السعودي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين، أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبدالرشيد الطبي".

وأضافت"واس" أن الجانبين السعودي والجزائري بحثا "خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ووجه تبون، دعوة رسميّة إلى 16 قائدًا عربيًا حتى الآن للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.

وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.