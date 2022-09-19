للمرة الأولى.. تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر - خاص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر فضيلة الإمام الأكبر، تكليف الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بمنصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر، بعد أن كان الأمر يقتصر على الرجال فقط.

وتشغل الدكتورة نهلة الصعيدي حاليا منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي في تصريحات لمصراوي، إنه يجب على كل إنسان في موقع مسئولية أن يعمل بكل أمانة، لأن ذلك سبيل النهضة والتنمية والعمران.

ووجهت الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدة أنه يقدر جهود كل من يعمل معه.