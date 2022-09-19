نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يشارك في عزاء الملكة إليزابيث الثانية

ونقل الأمير تركي خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية.
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