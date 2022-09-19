نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يشارك في عزاء الملكة إليزابيث الثانية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل الأمير تركي خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية.