شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 قبل الجولة الخامسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعود علجة منافسات دوري الأمم الأوروبية للإنطلاق يوم الأربعاء القادم بمواجهة نارية تلك التي تجمع بين منتخب اسكتلندا ونظيره الأوكراني لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات المستوى الثاني..

دوري الأمم الأوروبية

أما العودة المنتظرة ستكون يوم الخميس القادم حيث تقام عشرة مباريات لحساب لقاءات الجولة الخامسة من المستويات المختلفة بما في ذلك المستوى الأول الذي يضم بين طياته منتخبات القمة في القارة العجوز.

ويأتي ترتيب المجموعات وفق ما يلي:-

ترتيب مجموعة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023

الترتيب المنتخب لعب فارق نقاط 1 الدنمارك 4 3 9 2 كرواتيا 4 -1 7 3 النمسا 4 0 4 4 فرنسا 4 -2 2

ترتيب مجموعة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023

الترتيب المنتخب لعب فارق نقاط 1 إسبانيا 4

3 8 2 البرتغال 4 5 7 3 التشيك 4 -3 4 4 سويسرا 4 -5 3

ترتيب مجموعة إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023

الترتيب المنتخب لعب فارق نقاط 1 المجر 4 4 7 2 ألمانيا 4 3 6 3 إيطاليا 4 -2 5 4 إنجلترا 4 -5 2

ترتيب مجموعة بلجيكا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023