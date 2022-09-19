شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفرنسية: إيران تتلقى أفضل عرض لإحياء اتفاقها النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزيرة الخارجية الفرنسي، اليوم الإثنين، إنه ”لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية“، مؤكدة أن ”الأمر متروك لطهران لاتخاذ القرار الآن لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع“.

وأوضحت كاترين كولونا للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”لن يُطرح عرض أفضل على الطاولة، والأمر متروك لإيران لاتخاذ القرارات الصحيحة“، مضيفة أنه ”لا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف“.

وتابعت أن ”للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين موقفا متطابقا من مسألة حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران، وهي قضية طالبت طهران بإغلاقها قبل العودة إلى الاتفاق“.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك قنابل ذرية.

ومنذ انسحاب ترامب، انتهكت إيران اتفاق العام 2015 من خلال تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي يمكن أن تنتج وقودا للقنابل في مراحل لاحقة.

وقدم الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، عرضا نهائيًّا للتغلب على مأزق شروط معاودة العمل بالاتفاق النووي، فيما أرسلت إيران ردا على اقتراح الاتحاد الأوروبي.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك قنابل ذرية.

ومنذ انسحاب ترامب، انتهكت إيران اتفاق العام 2015 من خلال تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي يمكن أن تنتج وقودا للقنابل في مراحل لاحقة.

وقدم الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، عرضا نهائيًّا للتغلب على مأزق شروط معاودة العمل بالاتفاق النووي، فيما أرسلت إيران ردا على اقتراح الاتحاد الأوروبي.

محاولات دولية وإقليمية لإحياء الاتفاق

وكانت روسيا، وهي حليف يزداد قربًا من طهران، واحدة من الموقعين على الاتفاق النووي الأصلي المبرم عام 2015 إلى جانب الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم، إنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة التي استمرت لشهور بين إيران والولايات المتحدة لعدة أسباب، من بينها إصرار طهران على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وأن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من أي اتفاق نووي مرة أخرى قبل إحياء الاتفاق.