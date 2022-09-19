الرحلة الأخيرة.. مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

اصطف البريطانيين في الشوارع والمسارات التي يمر بها موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، لحضور الحدث الذي يعتبرونه جزءًا من التاريخ.

وشوهد الكثير من البريطانيين وهم يبكون ويغنون النشيد الوطني، بينما التزم البعض الصمت، وألقى آخرون الزهور على نعش الملكة.

واتخذ موكب تشييع الملكة إليزابيث طريقه نحو قلعة ويندسور، حيث سيقام قداس جنائزي في كنيسة القديس جورج، بحضور نحو 800 ضيف.

وستبدأ إجراءات دفن جثمان الملكة بإقامة صلاة يحضرها أفراد العائلة الملكية.

وأدى المشاركون في المسيرة التحية الملكية على أنغام النشيد الوطني مرة أخرى، في الوقت الذي غادر فيه الموكب قوس ويلينجتون، قاصدا وجهته الأخيرة في قلعة وندسور.

وتم إعلان اليوم الاثنين عطلة رسمية في المملكة المتحدة، وسط أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها.

وتحظى جنازة الملكة إليزابيث الثانية وهي الأولى التي تشهدها لندن منذ تشييع رئيس الحكومة البريطانية السابق والسياسي المحنك ويسنتون تشرشل في 1965، بواحدة من أوسع المتابعات التلفزيونية في التاريخ.