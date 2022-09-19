شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحركة الوطنية: اختيار مقررى لجان الحوار الوطنى نقطة بداية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من وضع محاور الحوار الوطنى واختيار مقررى اللجان يعد نقطة البداية الحقيقية لانطلاقة قوية للحوار الوطنى الذى ينتظره المصريون جميعا.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد وافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقررى اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطنى.

وقام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وذلك فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصرى.

ورحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، من أحزاب سياسية، مجتمع مدنى، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمى المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمى خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعى.