وزير البترول: ربط منظومة التكرير بمصر في شبكة موحدة تدار بشكل رقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حالياً ربط منظومة التكرير فى شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقمياً.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أشار الملا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائض التي يتم تصديرها.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لعدد من شركات القطاع العام بقطاع البترول (العامرية، والإسكندرية للتكرير، والبتروكيماويات المصرية) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الحالي، بحضور وزير البترول، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في التوسع في طاقات مصانع البولي فينيل كلورايد خاصة وأنه يتميز بالجودة المرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأشاد وزير التجارة والصناعة بمنتج الـ PVC الذى تنتجه شركة البتروكيماويات المصرية، موضحا، خلال الجمعية العامة للشركة، أنه منتج لا منافس له من حيث الجودة.