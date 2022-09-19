شركة الإسكندرية للبترول: وفرنا منتجات بقيمة 80 مليار جنيه العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد صبحي، رئيس شركة الإسكندرية لتكرير البترول، إن كميات الخام التي تم تكريرها خلال العام المالي الماضي بواسطة معمل الشركة بلغت نحو 5.3 مليون طن، وهو ما أسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها نحو 79.7 مليار جنيه.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف صبحي أن الشركة ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة بلغت حوالي 48 مليار جنيه خلال عام 2021-2022.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لعدد من شركات القطاع العام بقطاع البترول (العامرية، والإسكندرية للتكرير، والبتروكيماويات المصرية) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الحالي، بحضور وزير البترول طارق الملا، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار صبحي إلى إمداد الشركة لشركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها نحو 26.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت.

كما صدرت شركة الإسكندرية لتكرير البترول منتجات بترولية قيمتها حوالي 5.3 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا، وفقا لصبحي.

وضخت الشركة استثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية، وإدارة الأصول والموارد، وتطوير أنظمة الأمن والسلامة، وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، بحسب صبحي.

ومن جانبه، قال حسام شوقي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، إن قيمة الإيرادات التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام نحو 450 مليون جنيه.

وأوضح شوقي أنه تم تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 3.6 مليون طن، وبلغ إنتاج البوتاجاز 84 ألف طن، ونحو مليون طن من المازوت، و424 ألف طن من بنزين 80، ونحو مليون طن من السولار، و144 ألف طن من الكيروسين، و65 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافيني، و47 ألف طن من الألكيل بنزين، و21 ألف طن من الشمع الخام للتصدير، و56 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة، بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي.

وقال أحمد كامل، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لأهم نتائج أعمال الشركة خلال عام 2021-2022، إن قيمة مبيعات الشركة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.9 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تجري حاليا أعمال الدراسات للبدء في المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الـ PVC من 120 ألف طن إلى 240 ألف طن سنوياً باستثمارات نحو 350 مليون دولار.

وذكر كامل أن معدلات الإنتاج بلغت نحو 25 ألف طن من البولي فينيل كلوريد، و29.4 ألف طن من الصودا الكاوية السائلة، و5.4 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك.