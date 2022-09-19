جثة ومليون جنيه على الطريق.. قصة أمانة مسعف وسائق في أسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عثر مسعف وسائق سيارة إسعاف، على مبلغ مليون و27 ألف جنيه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ووفاة قائدها، بمدخل منفلوط بالصحراوي الغربي التابعة إلى محافظة أسيوط وسلما المبلغ إلى مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مركز منفلوط بالصحراوي الغربي، ووفاة قائدها.

انتقل لموقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ملاكي، بمدخل مركز منفلوط بالصحراوي الغربي، التابع إلى محافظة أسيوط، ووجود قائدها جثة هامدة.

جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي منفلوط تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

ووجد شنودة معوض نخلة مسعف بهيئة الإسعاف بأسيوط والسائق سيارة الإسعاف حسن محمد حسن، أثناء نقل الجثة مبلغ مالي قيمته مليون و27 ألف جنيه، فقاما بتحرير محضر تسليم أمانة بالمبلغ الذي تم العثور عليه، وحرر محضر بالحادث والمبلغ المالي المعثور عليه.