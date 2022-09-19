4 جثث على الطريق.. ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الغربي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي جنوبي محافظة المنيا، ذمام مركز ديرمواس.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (7892 ي.ص.ا) ميكروباص "أجرة" على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا بمركز ديرمواس.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وهم: أحمد عبد الله 18 عامًا، محمد جاد 21 عامًا، كريم عزت 19 عامًا، محمد عوض 25 عامًا، جميعهم عمال من مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كما أصيب 16 شخصًا آخرين، تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات واشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ والأنف وبينهم 4 في حالة غيبوبة.

جرى نقل الجثث لمشرحة ملوي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.