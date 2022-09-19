تنسيق الجامعات 2022.. هل يمكن لطالب الدبلوم الفني الالتحاق بأية كلية تجارية حكومية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغلت بحثُ طلاب الدبلومات الفنية محركاتِ "جوجل" في الساعات الأخيرة، عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم؛ خصوصًا مع اقتراب غلق تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022.

وينشر "الخليج 365" قائمة بالكليات التجارية المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، وإمكانية القبول فيها.

- كلية التجارة جامعة القاهرة.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

- كلية التجارة جامعة عين شمس.

- كلية التجارة جامعة أسيوط.

- كلية التجارة جامعة طنطا.

- كلية التجارة جامعة المنصورة.

- كلية التجارة جامعة حلوان.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق.

- كلية التجارة جامعة المنوفية.

- كلية التجارة جامعة قناة السويس.

- كلية التجارة جامعة سوهاج.

- كلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

- كلية التجارة جامعة دمنهور.

- كلية التجارة جامعة دمياط.

- كلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

- كلية التجارة جامعة بني سويف.

- كلية التجارة جامعة بنها.

- كلية التجارة جامعة السويس.

- كلية التجارة جامعة بورسعيد.

- كلية التجارة جامعة أسوان.

- كلية التجارة جامعة مدينة السادات.

- كلية التجارة جامعة العريش.

- كلية التكنولوجيا والتنمية "شعبة علوم إدارية ومالية" جامعة الزقازيق.

- كلية التكنولوجية إدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد.

القبول بالكليات التجارية بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية

تقبل كليات التجارة في الجامعات السابقة بالشعبتَين (انتظام، وانتساب موجه)، بالصف الثاني، حسب التوزيع الجغرافي للطلاب ومحل إقامتهم، وتقبل في جميع الشعب بالكليات ما عدا شعبة "العلوم القانونية".