مطور: العقارات حققت عائدا استثماريا أعلى من الذهب والدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية، إن العقارات مازالت الملاذ الآمن للاستثمار لأنها تحقق عائدا استثماريا كبيرا، موضحا أن الاستثمار العقاري يعد قاطرة لـ90 صناعة أخرى.

وأضاف شلبي، خلال مشاركته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأحد، أن هناك عددا من المشروعات العقارية حققت عائدًا استثماريًا بنسبة 400 و500% خلال الـ 7 سنوات السبعة الأخيرة، وهو ما يمثل أعلى عائد استثماري مقارنة بالاستثمار في العملة أو الذهب.

وأوضح أن الدولار حقق عائدًا استثماريًا بنسبة 250% خلال نفس الفترة مقابل الجنيه الذي شهد هبوطا كبيرا خاصة ما حدث له من تراجع مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، كما حقق الذهب عائدًا استثماريًا بنسبة تتراوح من 300 إلى 350% خلال نفس الفترة، بحسبه.

وذكر شلبي أنه رغم تصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن النوع طويل الأجل فإنه يمثل قيمة مضافة وأمن قومي للدولة، حيث يخلق الطلب على العقارات العديد من فرص العمل التي توفرها مراحل إنشاء المشروعات، وبالتالي فهو استثمار مباشر وغير مباشر.

وحول المنافسة القوية بالسوق العقاري وزيادة عدد الشركات، يرى شلبي أن هذه المنافسة في صالح السوق، لأنها تخلق الابتكار والإبداع لدى الشركات، كما تعطي تنوعًا كبيرًا للمعروض من الشركات، بالإضافة إلى أن هذه المنافسة تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب شلبي بدخول العديد من الشركات العربية والاستثمارات الخارجية للسوق المصري خلال الفترة الأخيرة.