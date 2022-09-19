فرنسا / إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية بسبب الإضراب

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، الخميس، إن شركات الطيران ستلغي ما لا يقل عن ألف رحلة جوية في فرنسا، الجمعة، بسبب إضراب ينفذه المراقبون الجويون أعلن عنه مسبقا.

ودعت الإدارة، الثلاثاء، شركات الطيران إلى خفض برنامج رحلاتها في فرنسا وأراضي ما وراء البحار بمعدل 50%.

ويأتي هذا الإضراب بعد دعوة من أبرز نقابة مراقبين جويين تطالب بزيادة الرواتب وتعويض عن التضخم الذي تشهده البلاد.

وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة للطيران المدني لوكالة الأنباء الفرنسية "بحسب المعلومات الأولى التي قدمتها الشركات سيتم إلغاء حوالي ألف رحلة مغادرة أو آتية إلى الأراضي الفرنسية".