الرئيس الأوكراني يتعرض لحادث سير في كييف

اسماعيل عبد الحي - تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، لحادث سير في العاصمة كييف، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، وفق ما أعلنته الرئاسة الأوكرانية.

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث الإعلامي باسم الرئيس، في تغريدة، إن مركبة خاصة اصطدمت بسيارة زيلينسكي وسيارات حراسته الشخصية..

وأضاف أن سائق السيارة الخاصة نُقل إلى المستشفى بعدما قدم له المسعفون المرافقون لموكب زيلينسكي مساعدة طبية طارئة.

وأشار نيكيفوروف أن زيلينسكي "لم يصب بجروح خطيرة" في الحادث، موضحا أن التحقيق في سبب الحادث "جارٍ".