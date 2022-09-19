انت الان تتابع خبر إخماد حريق داخل سوق الكوت في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخازن لتجارة الملابس والحقائب والاقمشة مشيد فيها الطابق الثاني من السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة تقع داخل سوق رؤوف ضمن سوق الكوت الكبير في محافظة واسط".وبينت، أن فرقها "استنفرت وطوقت النيران من أربع محاور لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد ومنع اتساع الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت المديرية "بفتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري".

