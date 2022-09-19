انت الان تتابع خبر سوريا.. تخفيض سعر صرف الليرة امام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي السوري في بيان له، إنه "خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة".

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 ليرة للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي اليوم تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.



وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب، بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمي في التعاملات الرسمية وفي المبادلات المحدودة نسبياً التي تنفذها الدولة.

