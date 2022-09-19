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التعليم: فتح التقديم الى قناة الأوائل من خريجي المعاهد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه تم "فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2023/2022".

وأوضحت، أن التقديم الى هذه القناة يستمر الى غاية 2022/10/4 وأن مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل فيما سيتم لاحقا فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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