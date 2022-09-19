العراق والبحرين يبحثان تجنب التوترات المؤثرة على الأمن والاستقرار

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى الزيانيّ، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة/الدورة 77 في نيويورك، وجرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والمنامة، وأهمّية الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي مصالح البلدين الشقيقين".



كما تطرّق الجانبان إلى "الأوضاع في الشرق الأوسط بخاصّة آخر المُستجدّات في المنطقة، وجرى التأكيد على بذل المزيد من الجُهُود لتجنـُّب التوترات التي تـُؤثـِّر في الأمن والاستقرار".

