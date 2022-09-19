انت الان تتابع خبر متحدث حكومي يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ77، وسيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك"، مؤكداً أن "هذه المشاركة لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً، وتعزز مكانة البلد دولياً".



وأشار إلى أن "الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات، وزيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة تعدّ تتويجاً للجهد الدبلوماسي للحكومة".

