إغماء جندي بالبحرية ومجوهرات مع الدفن .. بريطانيا تودع إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر - تشارلز الثالث وكاميلا، الملكة القرينة، العائلة الملكية في موكب مهيب خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وأحنى العديد من الضيوف في الجنازة رؤوسهم مع مرور العائلة، حيث غادر النعش دير ويستمنستر وسينتقل نحو قوس ويلينجتون في لندن.

وأظهرت بطاقة وضعت فوق نعش الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، رسالة مؤثرة من الملك تشارلز الثالث.

وكتب الملك تشارلز على البطاقة الموضوعة فوق نعش الملكة، إلى جانب الزهور: “في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز”.

واختتمت جنازة الملكة إليزابيث الثانية ويجري الآن تنفيذ نقل نعش الملكة الراحلة من دير وستمنستر.

وستمضي الرحلة عبر لندن إلى ولينجتون آرتش، حيث ستقوم الملكة برحلتها الأخيرة، نحو وندسور، لدفنها.

ما هي الملابس والمجوهرات التي ستدفن بها الملكة؟

ظل ما ستدفن فيه الملكة طي الكتمان خلال الاستعدادات للجنازة، قالت بيثان هولت ، خبيرة الموضة الملكية ومؤلفة كتاب The Queen: 70 عامًا من Majestic Style ، لـ Vanguard: لقد أولت الملكة اهتمامًا وثيقًا لملابسها ، لذا فهذه تفاصيل سيكون لها سيطرة كاملة عليها' ، مضيفة أن صاحبة الجلالة ربما ترتدي ملابس سوداء أو 'قد ترتدي زيًا يحمل ذكريات سعيدة لها' .

من المفهوم أن الملكة ستكون قد قررت ارتداء الزي قبل وفاتها، على سبيل المثال فستان زفافها على الأمير فيليب.

كان لدى صاحبة الجلالة الملكة أكثر من 300 قطعة مجوهرات فاخرة في مجموعتها الخاصة ويعتقد أنها ستدفن بقطع شخصية قريبة من قلبها لأن جواهر التاج تعود الآن للملك تشارلز الثالث.

وقالت ليزا ليفينسون ، رئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي ، لـ Metro.co.uk: صاحبة الجلالة هي امرأة متواضعة بشكل لا يصدق في القلب ومن غير المرجح أن ترتدي أي شيء سوى خاتم زفافها الذهبي الويلزي البسيط للراحلة وزوج من أقراط اللؤلؤ.

وأضافت السيدة ليفينسون، أن خاتم خطوبة الملكة ، الذي يخص والدة الأمير فيليب ، الأميرة أليس أميرة باتنبرغ ، من المرجح أن يُمنح للأميرة آن.

وقالت: 'الأمير فيليب شارك عن كثب في تصميم خاتم خطوبة إليزابيث المرصع بالبلاتين والمرصع بأحد عشر ماسة طبيعية - ماسة سوليتير مستديرة عيار 3 قيراط وخمسة أحجار أصغر على كل جانب'.

وتابعت: لطالما كانت حياة جلالة الملكة تدور حول إرث العائلة المالكة في المملكة المتحدة والكومنولث ؛ وتشكل مجوهراتها جزءًا كبيرًا جدًا من هذا الإرث.

إغماء جندي بالبحرية

عرضت فضائية العربية، لحظة إغماء جندي بالبحرية الملكية خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وخيم الصمت مع بداية جنازة الملكة إليزابيث الثانية في ويستمنستر آبي وسط بكاء وحضور مبكر من المودعون للملكة.

وشوهد المشيعون يصطفون على طول الطريق وهم يمسحون دموعهم و يواسون بعضهم البعض بينما بدأت جنازة الملكة إليزابيث الثانية صباح الاثنين.

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