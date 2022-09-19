شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير صربيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، السفير الصربي بالقاهرة ميروسلاف شيستوفيتش.

ورحب المستشار عبد الرازق بالسفير الصربي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين، معرباً عن تطلعه لدعم تلك العلاقة على مختلف المستويات في ظل توجه القيادة السياسية في الدولتين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ صداقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس جوزيف تيتو.

من جانبه أعرب السفير الصربي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ورسوخ يمتد لـ 114 سنة، مؤكدا حرص صربيا على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة، لافتاً إلي أن مصر تحتل مكانة خاصة لدي الشعب الصربي جعلها تحتل المكانة الرابعة في وجهته السياحية، مشيراً إلي أن عدد السائحين الصرب إلي مصر بلغ 100 ألف سائح وفي ازدياد مستمر، لافتاً إلي سعيه مع السفير المصري ببلجراد إلي أن تصل مصر إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول المفضلة للسائح الصربي.

كما أشاد السفير الصربي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لصربيا، مؤكداً أنها كانت زيارة تاريخية أسست لمستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.

وقال (شيستوفيتش): إننا في صربيا نقدر دور مصر وثقلها الإقليمي والدولي، مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات على مختلف الاصعدة آملاً في نقل التجربة المصرية لبلاده.

وأعرب السفير الصربي عن أمنيته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ المصري والبرلمان الصربي دعماً للتعاون البرلماني بينهما، وهو ما ينعكس على كافة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه أبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقته على السعي لتشكيل جمعية صداقة مع البرلمان الصربي، مؤكدا حرصه على دعم كافة خطوات توطيد العلاقة مع صربيا للوصول بها إلى مستويات أعلى من الازدهار لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.