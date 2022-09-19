شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأثر صلاح وماني بغياب ثنائية اللاعبان التى كانت تجمعهم فى ليفربول؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إنجليزية سبب التراجع الغريب فى مستوي النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، على الرغم أن اللاعب تسبب فى فوز الفريق بآخر مبارياته أمام أياكس الهولندي، ولكن غياب اللاعب عن التسجيل بشكل مستمر مع الفريق أصبح يمثل علامة إستفهام كبيرة داخل جدران "الريدز".

وأوضحت التقارير أن مساهمات اللاعب فى تسجيل وإحراز الأهداف مع ليفربول هذا الموسم فى البيرميرليج أقل بكثير من المواسم السابقة، حيث تم ربط هذه الأحداث برحيل السنغالي ساديو ماني عن فريق ليفربول خلال المريكاتو الصيفي الحالي، والذي أنتقل خلالها إلى الكبير الألمانى بايرن ميونخ.



تذبذب مستوي ماني يثير غضب ناجلسمان

وظهر النجم السنغالي ساديو ماني بمستوي غير مرضي للجماهير البافارية والجهاز الفني للفريق، حيث حصل على عدد كبير من الإنتقادات هذا الموسم بسبب عدم تقديم اللاعب كافة ما لديه مع الفريق، على الرغم من البداية الجيدة للاعب مع البايرن والفوز بكأس السوبر الألماني وتصدر البندوسليجا، الشئ الذي يؤكد تأثر الثنائي بإبتعادهم عن مجاورة بعضهما فى ليفربول.



موعد مباراة ليفربول القادمة فى البيرميرليج

ويواصل ليفربول إستعداداته لمواجهة برايتون الإنجليزي يوم السبت القادم ضمن فعاليات الجولة التاسعة من البيرميرليج، بعدما تم تأجيل مباريات الفريق فى كلًا من الجولتين السابعة والثامنة، على أن تقام مباراة الفريق القادمة فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.