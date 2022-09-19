هزات ارتدادية تضرب تايوان غداة زلزال عنيف

ضربت هزات ارتدادية جنوب شرق تايوان الإثنين بلغت قوة إحداها 5,5 درجات وشعر بها سكان العاصمة تايبيه، غداة زلزال عنيف تسبب بمقتل شخص وإصابة نحو 150 بجروح. ووقعت آخر هزة قرابة الساعة 10:00 على مسافة 66 كيلومتراً جنوب مدينة هواليان الساحلية وعلى عمق 13 كيلومتراً، بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية الذي قدر قوتها بـ5,5 درجات. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن قوة الهزة بلغت 5,9 درجات. ويشهد جنوب شرق تايوان، وهي منطقة ريفية قليلة الكثافة السكانية، سلسلة من الهزات الأرضية منذ السبت. ووقع زلزال عنيف بعد ظهر الأحد وبلغت قوته 6,9 درجات فدمر طرقات ومساكن في مدينة يولي حيث قتل شخص على الأقل. وتمت إغاثة أربعة أشخاص بعد انهيار مبنى، فيما أعلنت السلطات إصابة 146 شخصا بجروح.

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