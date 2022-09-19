بايدن يعلن انتهاء جائحة كوفيد في الولايات المتحدة

19 سبتمبر , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثتها محطة «سي بي إس» الأحد أن جائحة كوفيد-19 «انتهت» في الولايات المتحدة.
وقال بايدن لبرنامج «60 دقيقة» إن «الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف... لكن الجائحة انتهت».
وأضاف «إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جداً. لذا أعتقد أن (الأمور) تتغير».
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