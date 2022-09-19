"شخصيات كبيرة".. طالبان وواشنطن تتبادلان رهائن محتجزة لمدة طويلة

ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع فبراير/شباط.

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد القائم بالأعمال الأفغاني -في مؤتمر صحفي بالعاصمة- أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم مع حاج بشير نورزاي الذي ظل محتجزا بالولايات المتحدة لعقود.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012