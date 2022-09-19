انت الان تتابع خبر "شخصيات كبيرة".. طالبان وواشنطن تتبادلان رهائن محتجزة لمدة طويلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأفاد القائم بالأعمال الأفغاني -في مؤتمر صحفي بالعاصمة- أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم مع حاج بشير نورزاي الذي ظل محتجزا بالولايات المتحدة لعقود.
ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع فبراير/شباط.
ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع فبراير/شباط.