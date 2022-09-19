انت الان تتابع خبر إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايلول الحالي.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الاثنين، تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر أيلول".

وبحسب البيان، دعت الوزارة "كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات، الى مراجعة مقر الوزارة - دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ بإجراءات التمويل".