انت الان تتابع خبر سماء العراق على موعد مع موجة غبار جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً بالمنطقة الشمالية وصحواً الى غائم جزئي بالمنطقة الجنوبية، وتصاعد الغبار بالمنطقة الوسطى، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي".وأضافت ان "طقس الاربعاء، سيكون غائما جزئيا الى غائم ويكون صحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا واحياناً يكون غائما مع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم، وتصاعد الغبار في المنطقة الوسطى والاقسام الغربية من المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في الاقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشارت الهيئة إلى، ان "الطقس الخميس، سيكون غائما جزئيا وصحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، في حين سيكون الطقس غائماً جزئيا بالمنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بالأقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ولفتت إلى، ان "طقس الجمعة المقبلة، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم مناطق البلاد".